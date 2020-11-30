СБУ задержала диверсанта-подрывника "МГБ ДНР" 30.11.2020 17:00 Контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины с задействованием центра специальных операций "А" задержали жителя Донецкой области при попытке подрыва подстанции распределения ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса 30 ноября 30.11.2020 16:00 В последний день осени пересечь линию разграничения законным путем можно только на одном КПВВ Донетчины и одном на Луганщине. К полудню на обоих КПВВ успели пройти в обоих направлениях почти тысяча ... подробнее →

Футболисты «Шахтера» побывали под Донецком 30.11.2020 15:00 Игроки донецкого ФК "Шахтер" Максим Малышев и Давид Хочолава съездили в гости к участникам проекта «Давай, играй!» в Красногоровку, Марьинку и Авдеевку. В общей сложности они провели в ... подробнее →