СБУ задержала диверсанта-подрывника "МГБ ДНР"30.11.2020 17:00
Контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины с задействованием центра специальных операций "А" задержали жителя Донецкой области при попытке подрыва подстанции распределения ... подробнее →
Ситуация на КПВВ Донбасса 30 ноября30.11.2020 16:00
В последний день осени пересечь линию разграничения законным путем можно только на одном КПВВ Донетчины и одном на Луганщине. К полудню на обоих КПВВ успели пройти в обоих направлениях почти тысяча ... подробнее →
Футболисты «Шахтера» побывали под Донецком30.11.2020 15:00
Игроки донецкого ФК "Шахтер" Максим Малышев и Давид Хочолава съездили в гости к участникам проекта «Давай, играй!» в Красногоровку, Марьинку и Авдеевку. В общей сложности они провели в ... подробнее →
"Новая почта" перешла на "новогодний" график работы30.11.2020 14:00
Более 1000 отделений «Новой почты» в областных и крупных районных центрах с 28 ноября перешли на продленный график работы в выходные дни, сообщает Час Пик со ссылкой на пресс-службу ... подробнее →
Стал известен транслятор матчей Еврокубков в Украине на 2021-2024 годы30.11.2020 13:00
До 2024 года официальным транслятором матчей Еврокубков в Украине будет компания Megogo, передает Цензор.НЕТ . OTT | VOD-платформа Megogo выиграла тендер на трансляцию матчей Еврокубков (ЛЧ, ЛЕ, Лига ... подробнее →
С 1 декабря водителей ОРДО начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО30.11.2020 12:00
С 1 декабря водителям ОРДО придется заплатить штраф за отсутствие страховки ОСАГО. Об этом сообщила так называемый "депутат" "народного Совета ДНР" Анастасия Селиванова, передает "Трибун" . По ее ... подробнее →
Байден сломал ногу, играя с собакой30.11.2020 11:00
Избранный президент США Джо Байден получил травму во время игры со своей собакой, передает сайт Comments.ua . Первоначально у Байдена диагностировали вывих лодыжки, однако повторное исследование ... подробнее →
В Украине резко упало число заражений COVID-19 за сутки30.11.2020 10:00
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 9 946 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook . Отметим, что последний раз менее 10 тысяч новых ... подробнее →
В ОРДЛО рассказали, как пересечь "границу" между "республиками"30.11.2020 09:00
Как можно попасть из "ДНР" в "ЛНР" рассказал представитель Луганска в политической подгруппе Трехсторонней Контактной группы Родион Мирошник. "Желающие пересечь "границу" и приехать к нам в Луганск, ... подробнее →
Нардеп назвал вероятную дату введения локдауна в Украине30.11.2020 08:00
В Украине правительство планирует ввести жесткие карантинные ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции с 24 декабря по 15 января, передает Корреспондент.net . Об этом сообщил народный ... подробнее →
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