В "ДНР" зарегистрировали свой ФК "Шахтер"01.12.2020 17:00
Новый футбольный клуб под названием "Шахтер" зарегистрировали в оккупированном Донецке. Таким образом в "ДНР" решили "восстановить историческую справедливость", пишут ресурсы сепаратистов, передет ... подробнее →
В ОРЛО увеличат минимальную пенсию и пособие на погребение01.12.2020 16:00
Размер минимальной пенсии в "ЛНР" с 1 января 2021 года будет составлять 5 616 руб. Об этом на брифинге в Луганске сообщила "председатель Пенсионного фонда" Татьяна Васильева. "Размер повышения пенсии ... подробнее →
Шахтер - Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов01.12.2020 15:00
Сегодня, 1 декабря, "Шахтер" на НСК "Олимпийский" сыграет против "Реала" в рамках 5-го тура группы Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии, передает 24 канал . ... подробнее →
В Донецке началась установка новогодней елки на площади Ленина01.12.2020 14:00
В центре Донецка началась установка главной новогодней елки города. Ее торжественное открытие состоится 25 декабря. Об этом сообщил глава подконтрольной группировки «ДНР» городской ... подробнее →
Все КПВВ на Донбассе оборудуют солнечными батареями01.12.2020 13:00
65 объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, в том числе все КПВВ, будут обустроены источниками солнечной генерации, сообщает "Трибун" . Соответствующий меморандум был подписан между ... подробнее →
133 человека в понедельник прошли через гумкоридор в Еленовке01.12.2020 12:00
Восемьдесят один человек въехал в ДНР с подконтрольной украинским властям территории через гуманитарный коридор в Еленовке 30 ноября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики. «На ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 декабря01.12.2020 11:00
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 12 498 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Всего за сутки было проведено 62 327 тестирований на ... подробнее →
«Вода Донбасса» сообщила об остановке ДФС на четыре дня01.12.2020 10:00
Объемы подачи воды в некоторые районы Донецка будут сокращены с 1 по 4 декабря из-за остановки Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщило КП «Компания «Вода Донбасса»». ... подробнее →
В Украине выросли прожиточный минимум и минимальная пенсия01.12.2020 09:00
С 1 декабря 2020 года в Украине повышается прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер минимальной пенсии, информирует РБК-Украина . Cоответствующие ... подробнее →
В ГРУ назвали численность армии "ЛДНР"01.12.2020 08:00
Численность незаконных вооруженных формирований сепаратистов на Донбассе составляет 35,5 тысячи человек, еще три тысячи кадровых военных проходят службу в 1-ом и 2-ом армейских корпусах (АК). Об этом ... подробнее →
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