В центре Донецка началась установка главной новогодней елки города. Ее торжественное открытие состоится 25 декабря. Об этом сообщил глава подконтрольной группировки «ДНР» городской ... подробнее →

Сегодня, 1 декабря, "Шахтер" на НСК "Олимпийский" сыграет против "Реала" в рамках 5-го тура группы Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии, передает 24 канал . ... подробнее →

Размер минимальной пенсии в "ЛНР" с 1 января 2021 года будет составлять 5 616 руб. Об этом на брифинге в Луганске сообщила "председатель Пенсионного фонда" Татьяна Васильева. "Размер повышения пенсии ... подробнее →

Новый футбольный клуб под названием "Шахтер" зарегистрировали в оккупированном Донецке. Таким образом в "ДНР" решили "восстановить историческую справедливость", пишут ресурсы сепаратистов, передет ... подробнее →

Все КПВВ на Донбассе оборудуют солнечными батареями 01.12.2020 13:00 65 объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, в том числе все КПВВ, будут обустроены источниками солнечной генерации, сообщает "Трибун" . Соответствующий меморандум был подписан между ... подробнее →

133 человека в понедельник прошли через гумкоридор в Еленовке 01.12.2020 12:00 Восемьдесят один человек въехал в ДНР с подконтрольной украинским властям территории через гуманитарный коридор в Еленовке 30 ноября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики. «На ... подробнее →