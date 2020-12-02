Великобритания первой в мире одобрила применение вакцины Pfizer-BioNTech

02.12.2020 12:00

Правительство Великобритании одобрило использование вакцины от коронавируса, которая была разработана компаниями Pfizer и BioNTech, передает Укринформ . «Сегодня правительство приняло ... подробнее →

В прифронтовой Авдеевке 14 многоэтажек остались без теплоснабжения

02.12.2020 11:00

Как сообщает Донецкая ОВГА, сегодня, 2 декабря прифронтовая Авдеевка частично осталась без теплоснабжения в результате порыва трубопровода диаметром 200 мм, передает Depo.Донбас . "Без теплоснабжения ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 декабря

02.12.2020 10:00

В Украине по состоянию на утро среды, 2 декабря, зафиксирован 13 141 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 13 882 человека (самый высокий показатель с начала ... подробнее →

Россия отказалась от внеочередной встречи ТКГ

02.12.2020 09:00

Российская делегация проигнорировала предложение Украины провести внеочередную встречу Трехсторонней контактной группы по итогам прошлогодних договоренностей лидеров нормандской четверки в Париже. Об ... подробнее →

Лига чемпионов: "Реал" второй раз проиграл "Шахтеру" (ВИДЕО)

02.12.2020 08:00

Донецкий "Шахтер" обыграл мадридский "Реал" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 2:0, сообщает Цензор.НЕТ . ... подробнее →

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