В прифронтовой Авдеевке 14 многоэтажек остались без теплоснабжения 02.12.2020 11:00 Как сообщает Донецкая ОВГА, сегодня, 2 декабря прифронтовая Авдеевка частично осталась без теплоснабжения в результате порыва трубопровода диаметром 200 мм, передает Depo.Донбас . "Без теплоснабжения ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 декабря 02.12.2020 10:00 В Украине по состоянию на утро среды, 2 декабря, зафиксирован 13 141 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 13 882 человека (самый высокий показатель с начала ... подробнее →