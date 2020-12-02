Социологи выяснили готовность украинцев к вакцинации от коронавируса 02.12.2020 16:00 55% опрошенных украинцев готовы сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. В то же время 40% - не готовы. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", ... подробнее →

«Лугаком» начал брать комиссию за пополнение счета 02.12.2020 15:00 Подконтрольный НВФ «ЛНР» мобильный оператор ОРЛО «Лугаком» с 1 декабря начал снимать комиссию за пополнение счета. Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО ресурсы, передает ... подробнее →