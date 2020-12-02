В Минобороны рассказали об отношении жителей ОРДЛО к призыву в ряды "ВС ЛДНР"02.12.2020 17:00
По данным украинской разведки, в связи с низким уровнем укомплектованности личным составом 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оккупанты рассматривают вопрос о введении с января 2021 г. призыва на срочную ... подробнее →
Социологи выяснили готовность украинцев к вакцинации от коронавируса02.12.2020 16:00
55% опрошенных украинцев готовы сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. В то же время 40% - не готовы. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", ... подробнее →
«Лугаком» начал брать комиссию за пополнение счета02.12.2020 15:00
Подконтрольный НВФ «ЛНР» мобильный оператор ОРЛО «Лугаком» с 1 декабря начал снимать комиссию за пополнение счета. Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО ресурсы, передает ... подробнее →
Представителям «ДНР» и «ЛНР» не дали выступить в ООН02.12.2020 14:00
Украина вместе с партнерами сорвала попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО (членов группировок «ДНР» и «ЛНР»), использовав формат Аррии Совбеза ООН. Об этом ... подробнее →
Опрос показал рост поддержки жесткого карантина среди украинцев02.12.2020 13:00
Две недели назад сторонников жесткого карантина было 36%, а сейчас уже 42%. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг, передает Корреспондент.net . В то же время количество ... подробнее →
Великобритания первой в мире одобрила применение вакцины Pfizer-BioNTech02.12.2020 12:00
Правительство Великобритании одобрило использование вакцины от коронавируса, которая была разработана компаниями Pfizer и BioNTech, передает Укринформ . «Сегодня правительство приняло ... подробнее →
В прифронтовой Авдеевке 14 многоэтажек остались без теплоснабжения02.12.2020 11:00
Как сообщает Донецкая ОВГА, сегодня, 2 декабря прифронтовая Авдеевка частично осталась без теплоснабжения в результате порыва трубопровода диаметром 200 мм, передает Depo.Донбас . "Без теплоснабжения ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 декабря02.12.2020 10:00
В Украине по состоянию на утро среды, 2 декабря, зафиксирован 13 141 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 13 882 человека (самый высокий показатель с начала ... подробнее →
Россия отказалась от внеочередной встречи ТКГ02.12.2020 09:00
Российская делегация проигнорировала предложение Украины провести внеочередную встречу Трехсторонней контактной группы по итогам прошлогодних договоренностей лидеров нормандской четверки в Париже. Об ... подробнее →
Лига чемпионов: "Реал" второй раз проиграл "Шахтеру" (ВИДЕО)02.12.2020 08:00
Донецкий "Шахтер" обыграл мадридский "Реал" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 2:0, сообщает Цензор.НЕТ . ... подробнее →
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