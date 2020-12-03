Россия пытается изменить процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявила украинская делегация в ТКГ в четверг, 3 декабря, сообщает Корреспондент.net . Вместо нормандского формата Россия ... подробнее →

Трехнедельный карантин выходного дня позволил замедлить "ураганное" распространения коронавируса в Украине, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, сообщает НВ . По его словам, ... подробнее →

Одному из ближайших соратников ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко, террористу Сергею Завдовееву отказали в получении российского паспорта, передает Цензор.НЕТ . Об этом со ссылкой ... подробнее →

Движение граждан через гуманитарный коридор в поселке Еленовка под Донецком будет возобновлено 4 декабря. Об этом сегодня сообщили в "межведомственном оперативном штабе ДНР". Уточняется, что пропуск ... подробнее →

В Донецке оккупанты ликвидируют "отжатый" ПКТИ 03.12.2020 13:00 В оккупированном Донецке ликвидируют отжатый в Украине "Проектно-конструкторский технологический институт". Об этом говорится в "распоряжении правительства ДНР", передает Depo.Донбасс . Как отмечают ... подробнее →

Китайский зонд "Чанъэ-5" совершил посадку на Луну 03.12.2020 12:00 Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь, сообщает euronews . В течение двух дней посадочный модуль зонда (получивший ... подробнее →

Зеленский подписал закон о бесплатном питании детей погибших защитников Украины 03.12.2020 11:00 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении бесплатным питанием в учреждениях образования детей погибших и пропавших без вести защитников Украины. Как передает Укринформ , об ... подробнее →