КПВВ «Еленовка» под Донецком продолжит работу 4 декабря

03.12.2020 17:00

Движение граждан через гуманитарный коридор в поселке Еленовка под Донецком будет возобновлено 4 декабря. Об этом сегодня сообщили в "межведомственном оперативном штабе ДНР". Уточняется, что пропуск ... подробнее →

Россия отказала в паспорте соратнику экс-главаря "ДНР"

03.12.2020 16:00

Одному из ближайших соратников ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко, террористу Сергею Завдовееву отказали в получении российского паспорта, передает Цензор.НЕТ . Об этом со ссылкой ... подробнее →

Степанов дал предварительную оценку карантину выходного дня

03.12.2020 15:00

Трехнедельный карантин выходного дня позволил замедлить "ураганное" распространения коронавируса в Украине, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, сообщает НВ . По его словам, ... подробнее →

Украина заявила о попытках РФ легитимизировать "ЛДНР" на мировой арене

03.12.2020 14:00

Россия пытается изменить процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявила украинская делегация в ТКГ в четверг, 3 декабря, сообщает Корреспондент.net . Вместо нормандского формата Россия ... подробнее →

В Донецке оккупанты ликвидируют "отжатый" ПКТИ

03.12.2020 13:00

В оккупированном Донецке ликвидируют отжатый в Украине "Проектно-конструкторский технологический институт". Об этом говорится в "распоряжении правительства ДНР", передает Depo.Донбасс . Как отмечают ... подробнее →

Китайский зонд "Чанъэ-5" совершил посадку на Луну

03.12.2020 12:00

Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь, сообщает euronews . В течение двух дней посадочный модуль зонда (получивший ... подробнее →

Зеленский подписал закон о бесплатном питании детей погибших защитников Украины

03.12.2020 11:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении бесплатным питанием в учреждениях образования детей погибших и пропавших без вести защитников Украины. Как передает Укринформ , об ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 декабря

03.12.2020 10:00

В Украине за прошедшие сутки 2 декабря подтвердили 14 496 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели от COVID-19 15 372 человека. Об этом написал в Facebook министр здравоохранения Максим ... подробнее →

На КПВВ «Станица Луганская» ускорили получение результатов ПЦР-теста

03.12.2020 09:00

На КПВВ «Станица Луганская» результаты анализов ПЦР-теста будут теперь готовы через 12 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Клинико-диагностического Центра «Фармбиотест». ... подробнее →

Путин распорядился начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса

03.12.2020 08:00

Президент РФ Владимир Путин распорядился уже на следующей неделе начать массовую вакцинацию от коронавируса в России, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . По словам Путина, в ближайшее время в РФ ... подробнее →

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