КПВВ «Еленовка» под Донецком продолжит работу 4 декабря03.12.2020 17:00
Движение граждан через гуманитарный коридор в поселке Еленовка под Донецком будет возобновлено 4 декабря. Об этом сегодня сообщили в "межведомственном оперативном штабе ДНР". Уточняется, что пропуск ... подробнее →
Россия отказала в паспорте соратнику экс-главаря "ДНР"03.12.2020 16:00
Одному из ближайших соратников ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко, террористу Сергею Завдовееву отказали в получении российского паспорта, передает Цензор.НЕТ . Об этом со ссылкой ... подробнее →
Степанов дал предварительную оценку карантину выходного дня03.12.2020 15:00
Трехнедельный карантин выходного дня позволил замедлить "ураганное" распространения коронавируса в Украине, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, сообщает НВ . По его словам, ... подробнее →
Украина заявила о попытках РФ легитимизировать "ЛДНР" на мировой арене03.12.2020 14:00
Россия пытается изменить процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявила украинская делегация в ТКГ в четверг, 3 декабря, сообщает Корреспондент.net . Вместо нормандского формата Россия ... подробнее →
В Донецке оккупанты ликвидируют "отжатый" ПКТИ03.12.2020 13:00
В оккупированном Донецке ликвидируют отжатый в Украине "Проектно-конструкторский технологический институт". Об этом говорится в "распоряжении правительства ДНР", передает Depo.Донбасс . Как отмечают ... подробнее →
Китайский зонд "Чанъэ-5" совершил посадку на Луну03.12.2020 12:00
Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь, сообщает euronews . В течение двух дней посадочный модуль зонда (получивший ... подробнее →
Зеленский подписал закон о бесплатном питании детей погибших защитников Украины03.12.2020 11:00
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении бесплатным питанием в учреждениях образования детей погибших и пропавших без вести защитников Украины. Как передает Укринформ , об ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 декабря03.12.2020 10:00
В Украине за прошедшие сутки 2 декабря подтвердили 14 496 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели от COVID-19 15 372 человека. Об этом написал в Facebook министр здравоохранения Максим ... подробнее →
На КПВВ «Станица Луганская» ускорили получение результатов ПЦР-теста03.12.2020 09:00
На КПВВ «Станица Луганская» результаты анализов ПЦР-теста будут теперь готовы через 12 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Клинико-диагностического Центра «Фармбиотест». ... подробнее →
Путин распорядился начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса03.12.2020 08:00
Президент РФ Владимир Путин распорядился уже на следующей неделе начать массовую вакцинацию от коронавируса в России, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . По словам Путина, в ближайшее время в РФ ... подробнее →
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