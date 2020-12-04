Опубликован декабрьский график работы "Врачей мира" на Донбассе

04.12.2020 17:00

Мобильные бригады организации "Врачи мира" будут работать в декабре в населенных пунктах Бахмутского района Донецкой области, а также Станично-Луганского и Попаснянского районов Луганской области. ... подробнее →

"МВД ЛНР" объявило охоту на "новогодних лесорубов"

04.12.2020 16:00

"МВД ЛНР" с целью пресечения правонарушений, связанных с порядком пользования хвойными насаждениями в предновогодний период, предупреждения случаев незаконных вырубок лесных хвойных культур, выявления ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса в пятницу 4 декабря

04.12.2020 15:00

В пятницу 4 декабря вдоль линии разграничения на Донбассе работают на пропуск по одному КПВВ Луганщины и Донетчины. На остальных 5-ти КПВВ региона пропуск заблокирован из-за действий оккупантов. Об ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 декабря

04.12.2020 14:00

В Украине, где за минувшие сутки число зараженных коронавирусом в Украине выросло на 15 131 человек, общее количество случаев Covid-19 достигло 787 891. Об этом свидетельствует статистика, ... подробнее →

Россия объявила двух лидеров украинских националистов в международный розыск

04.12.2020 13:00

Следственный комитет РФ "привлек к уголовной ответственности" комбата ОУН Николая Коханивского и руководителя Черного комитета Богдана Тицкого, сообщает Корреспондент.net . Дело против них было ... подробнее →

«Заря» прекратила борьбу в Лиге Европы

04.12.2020 12:00

В матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы «Заря» минимально обыграла «Лестер», но потеряла шансы на еврокубковую весну, сообщает XSPORT.ua . Первый тайм команда Виктора ... подробнее →

В прокат вышла драма о войне на Донбассе "Мать апостолов" (ВИДЕО)

04.12.2020 11:00

Вчера, 3 декабря на киноэкраны Украины вышла военная драма "Мать апостолов", сообщает ИА "Вчасно" . По сюжету фильма София узнает, что самолет ее сына сбит террористами на Донбассе. Она не колеблясь ... подробнее →

В приложении "Дій вдома" появился ряд нововведений

04.12.2020 10:00

Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Руслан Кучер рассказал об улучшениях и нововведениях приложения "Дій вдома": появилась функция "покинуть место самоизоляции", ... подробнее →

В Минздраве пообещали не вводить локдаун до конца декабря

04.12.2020 09:00

До конца декабря в Украине вряд ли введут жесткий карантин. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Эспрессо", информирует Цензор.НЕТ . "С точки зрения ... подробнее →

На КПВВ "Новотроицкое" прошла встреча омбудсменов Украины и "ДНР"

04.12.2020 08:00

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова провела на КПВВ "Новотроицкое" встречу с представительницей так называемой «ДНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным ... подробнее →

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