Ситуация на КПВВ Донбасса в пятницу 4 декабря 04.12.2020 15:00 В пятницу 4 декабря вдоль линии разграничения на Донбассе работают на пропуск по одному КПВВ Луганщины и Донетчины. На остальных 5-ти КПВВ региона пропуск заблокирован из-за действий оккупантов. Об ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 декабря 04.12.2020 14:00 В Украине, где за минувшие сутки число зараженных коронавирусом в Украине выросло на 15 131 человек, общее количество случаев Covid-19 достигло 787 891. Об этом свидетельствует статистика, ... подробнее →