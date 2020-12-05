На КПВВ «Станица Луганская» открылся еще один пункт тестирования на коронавирус05.12.2020 17:00
Медицинский центр «Микротестлаб» оборудовал уже вторую экспресс-лабораторию на КПВВ «Станица Луганская». Она расположена в сервисной зоне пункта пропуска в десяти метрах от ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 декабря05.12.2020 15:00
В Украине за последние 24 часа зафиксировано 13 825 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно меньше вчерашнего выского показателя. Об этом сообщил министр здравоохранения ... подробнее →
В Москве началась вакцинация от коронавируса05.12.2020 13:00
В Москве на базе взрослых поликлиник заработали 70 кабинетов вакцинации от коронавируса COVID-19. До конца года откроется еще 100, сообщает Корреспондент.net . Указано, что привиться вакциной Спутник ... подробнее →
Чуть более 100 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке 4 декабря05.12.2020 11:00
Сто три человека пересекли линию соприкосновения через контрольный пункт въезда и выезда «Новотроицкое – Еленовка» в пятницу, 4 декабря. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ... подробнее →
На Донбассе боевики ранили украинского бойца05.12.2020 10:00
В течение 4 декабря враг применял минометы, артиллерийские системы и даже снайперское оружие. Об этом сообщает штаб ООС . Вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций из ... подробнее →
Зеленский сделал заявление о локдауне (ВИДЕО)05.12.2020 09:00
Президент Владимир Зеленский считает, что нет необходимости в декабре вводить в Украине локдаун. Однако в январе этого, по его словам, избежать вряд ли удастся. Об этом президент сказал в ... подробнее →
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