Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 06.12.2020 13:00 ОВЕН Овны марта и первой декады апреля должны постараться не упустить случая воспользоваться отпущенной им в эти дни удачей. И тогда в делах карьеры все, что вы будете делать, окажется востребованным, ... подробнее →

Синоптики предупредили о шторме в Азовском море 06.12.2020 11:00 В воскресенье, 6 декабря, в акватории Азовского моря ожидается штормовая погода. Как передает Укринформ , об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. «По данным Укргидрометцентра, днем 6 декабря на ... подробнее →