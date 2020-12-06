7 декабря продолжит работу гумкоридор в Еленовке06.12.2020 17:00
Движение через гуманитарный коридор на пропускном пункте «Еленовка» к югу от Донецка возобновится 7 декабря, сообщили в "ДНР". Для выезда из "ДНР" нужна украинская прописка, въехать в ... подробнее →
Волонтеры запустили украинский флаг в небе над неподконтрольной Горловкой06.12.2020 15:00
Сегодня украинские волонтеры ко Дню Вооруженных сил Украины подняли украинский флаг в небе над временно неподконтрольной Горловкой. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук волонтер и патриот Влад ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря06.12.2020 13:00
ОВЕН Овны марта и первой декады апреля должны постараться не упустить случая воспользоваться отпущенной им в эти дни удачей. И тогда в делах карьеры все, что вы будете делать, окажется востребованным, ... подробнее →
Синоптики предупредили о шторме в Азовском море06.12.2020 11:00
В воскресенье, 6 декабря, в акватории Азовского моря ожидается штормовая погода. Как передает Укринформ , об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. «По данным Укргидрометцентра, днем 6 декабря на ... подробнее →
Кравчук назвал условие для переговоров с представителями ОРДЛО06.12.2020 10:00
Украина на Донбассе готова "общаться со своими" после того, как Россия выведет свои войска из ОРДЛО, информирует Цензор.НЕТ . Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал первый президент ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 декабря06.12.2020 09:00
В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 11 590 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 6 048 человек, умерли 167 пациентов, сообщает ... подробнее →
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