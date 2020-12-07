В "ДНР" появилась новая схема мошенничества с пенсионными картами "Ощадбанка"07.12.2020 17:00
Пенсионерам-переселенцам, заблокированным оккупационными властями "ДНР" на неподконтрольной территории, "за вознаграждение" предлагают мошенническую схему для получения новых пенсионных карт ... подробнее →
В ОРДЛО отказались от помощи Украины в борьбе с COVID-1907.12.2020 16:00
В ОРДЛО отказались от гуманитарной помощи, которую правительство Украины предлагало для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей для борьбы с COVID-19. Об этом директор ... подробнее →
В Индии госпитализировали более 300 человек из-за неизвестной болезни07.12.2020 15:00
В Индии от неизвестной болезни скончался житель южного города Элуру. После этого медики госпитализировали еще 315 граждан, у которых обнаружили такие же симптомы недиагностированного заболевания, ... подробнее →
Ситуация на КПВВ Донбасса утром 7 декабря07.12.2020 14:00
Украинская сторона открыла все 7 пунктов пропуска на Донбассе. Фактически пересечь линию разграничения можно только через КПВВ “Новотроицкое” и “Станица Луганская”. На других ... подробнее →
В "ДНР" запустили дополнительные автобусные рейсы до российской границы07.12.2020 13:00
С 4 декабря начал работу по дополнительным графикам движения междугородный автобусный маршрут общего пользования «г. Донецк (АВ «Южный») – АПП «Успенка», следующий ... подробнее →
В Ощадбанке пояснили, за что удерживают комиссию с пенсионной карты переселенца07.12.2020 12:00
Внутренне перемещенные лица за услугу смс-информирования в «Ощадбанке» оплачивают 7 грн в месяц, а пенсии могут снимать без комиссии с 1 декабря в отделениях банка. Такое разъяснение дали ... подробнее →
В Мариуполе от коронавируса выздоровели уже более 70% заболевших07.12.2020 11:00
В Мариуполе на сегодняшний день ПЦР-лаборатории подтвердили коронавирус у 10 610 жителей. Из них от COVID-19 на дому и в стационаре лечатся 2606 пациентов. Об этом сообщается на сайте городского ... подробнее →
В Украине впервые с 8 ноября менее 9000 случаев COVID-19 за сутки07.12.2020 10:00
В Украине за последние 24 часа зафиксировано 8 641 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Число заражений снижается третий день подряд. Об этом сообщает министерство здравоохранения утром ... подробнее →
В СНБО озвучили сроки начала вакцинации от COVID-1907.12.2020 09:00
Массовая вакцинация украинцев против коронавируса нового типа начнется не раньше июня-июля 2021 года, заявил в воскресенье, 6 декабря, глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при ... подробнее →
Зеленский побывал на передовой в зоне проведения ООС07.12.2020 08:00
В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими в зоне проведения Операции объединенных сил в Донецкой области, сообщает УП . Зеленский осмотрел боевые ... подробнее →
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