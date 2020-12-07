В Индии госпитализировали более 300 человек из-за неизвестной болезни 07.12.2020 15:00 В Индии от неизвестной болезни скончался житель южного города Элуру. После этого медики госпитализировали еще 315 граждан, у которых обнаружили такие же симптомы недиагностированного заболевания, ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса утром 7 декабря 07.12.2020 14:00 Украинская сторона открыла все 7 пунктов пропуска на Донбассе. Фактически пересечь линию разграничения можно только через КПВВ “Новотроицкое” и “Станица Луганская”. На других ... подробнее →