Китайская COVID-вакцина показала 97% эффективности08.12.2020 17:00
Промежуточные данные по испытаниям китайской вакцины Sinovac доказали ее эффективность на уровне до 97%. Об этом заявили в индонезийской государственной фармацевтической компании Bio Farma, сообщает ... подробнее →
В Британии началась массовая вакцинация от коронавируса08.12.2020 16:00
90-летняя женщина из Северной Ирландии стала первым человеком, получившим прививку от коронавируса в Британии, сообщает "Европейская правда" . Прививку вакциной Pfizer/BioNTech получила Маргарет ... подробнее →
Жители Северодонецка уже неделю живут без отопления08.12.2020 15:00
В Северодонецке люди уже неделю живут без отопления из-за аварии на сети со старыми трубами, сообщает Depo.Донбасс . Жители города жалуются, что при -10 мороза на улице в квартирах температура падает ... подробнее →
Мобильные отделения «Ощадбанка» приедут на Луганщину08.12.2020 14:00
На этой неделе, с 7 по 11 ноября, мобильные отделения «Ощадбанка» будут работать в прифронтовых зонах Луганской области. В прифронтовые населенные пункты Донетчины выезды не запланированы. ... подробнее →
МОК запретил Лукашенко посещать Олимпиады08.12.2020 13:00
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отстранить членов исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси во главе с Александром Лукашенко от Олимпийских игр и других ... подробнее →
Жители ОРДО просят Пушилина открыть КПВВ с Украиной перед Новым годом08.12.2020 12:00
Жители ОРДО в социальных сетях обратились к так называемому «главе ДНР» Денису Пушилину с просьбой в период новогодних каникул открыть границы с Украиной. Текст обращения публикуют паблики ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 декабря08.12.2020 11:00
В Украине за сутки инфицировались коронавирусом 10811 человек (всего - 832758), а выздоровели 12 860 украинцев (всего - 436564). При этом скончались 195 человек (всего - 13928). Об этом сообщает ... подробнее →
105 граждан прошли через гумкоридор в Еленовке 7 декабря08.12.2020 10:00
Сто пять человек проследовало через гуманитарный коридор на КПВВ «Новотроицкое-Еленовка» в понедельник, 7 декабря. Об этом сегодня сообщили в "МЧС Республики". Пропускной пункт ... подробнее →
Зеленский отсрочил введение кассовых аппаратов для ФОП08.12.2020 09:00
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке обязательного применения РРО для физических лиц предпринимателей (ФОП). Введение кассовых аппаратов отсрочили до 1 января 2022 года. ... подробнее →
Букмекеры сделали прогноз на матч "Интер" – "Шахтер" в Лиге чемпионов08.12.2020 08:00
В среду, 9 декабря, миланский "Интер" в Италии в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов будет принимать донецкий "Шахтер", сообщает ZN . Букмекеры считают хозяев поля фаворитами поединка. ... подробнее →
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