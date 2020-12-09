Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 декабря 09.12.2020 11:00 В Украине за последние 24 часа зафиксировано 12 585 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно выше вчерашнего показателя. При этом выздоровели 14 554 человека. Умерли 276 ... подробнее →

В луганских аптеках появились экспресс-тесты на коронавирус 09.12.2020 09:00 В луганских аптеках можно купить экспресс-тест на COVID-19. Об этом в соцсети рассказала жительница ОРЛО, пишут "Донецкие новости" . По ее словам, в аптеке поликлиники №11 размещено объявление, что в ... подробнее →