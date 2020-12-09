Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 декабря09.12.2020 11:00
В Украине за последние 24 часа зафиксировано 12 585 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно выше вчерашнего показателя. При этом выздоровели 14 554 человека. Умерли 276 ... подробнее →
В Мариуполе начали восстанавливать здание горсовета, сожженное в 2014 году (ВИДЕО)09.12.2020 10:00
В Мариуполе взялись за восстановление здания городского совета, которое пророссийские силы сожгли еще весной 2014 года, передает ТК «Донеччина TV» . 6 лет строение пустовало, теперь там ... подробнее →
В луганских аптеках появились экспресс-тесты на коронавирус09.12.2020 09:00
В луганских аптеках можно купить экспресс-тест на COVID-19. Об этом в соцсети рассказала жительница ОРЛО, пишут "Донецкие новости" . По ее словам, в аптеке поликлиники №11 размещено объявление, что в ... подробнее →
"Динамо" обыграло "Ференцварош", но вылетело из Лиги чемпионов09.12.2020 08:00
В 6 туре группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве на НСК "Олимпийский" обыграло венгерский "Ференцварош" со счетом 1:0. Об этом сообщает Цензор.НЕТ . Единственный гол в матче на 60 минуте ... подробнее →
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