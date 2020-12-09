В среду, 9 декабря, Шахтер в рамках шестого тура Лиги чемпионов сыграет с Интером. Матч состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане без зрителей. Начало встречи в 22:00, сообщает ... подробнее →

Усиленные карантинные ограничения будут введены с 8 по 24 января, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 9 декабря, сообщает Корреспондент.net . "До конца года ... подробнее →

Украина получила от Еврокомиссии транш объемом 600 млн евро под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Корреспондент.net . ... подробнее →

В "ДНР" ограничили предельные наценки на медицинские изделия и антисептики на уровне 35%. Ограничения будут действовать 90 дней со дня официального опубликования соответствующего постановления, ... подробнее →

Опубликованы подробные результаты испытаний вакцины Pfizer/BioNTech 09.12.2020 14:00 Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) обнародовало подробные данные об испытаниях вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, получившей название ... подробнее →

У Зеленского подвели итоги года после «нормандской встречи» 09.12.2020 12:00 За год после проведения Парижского саммита лидеров нормандского формата Украина выполнила все предусмотренные встречей условия. Сделать больше и быстрее для реализации договоренностей можно было бы, ... подробнее →