254 тыс. участников АТО получили социальные карты "Українці-Разом!"

10.12.2020 17:00

254 тыс. участников боевых действий на востоке Украины уже получили социальную карточку участника АТО. Об этом заявил на пресс-конференции Председатель правления Всеукраинского объединения участников ... подробнее →

"Брага" - "Заря": анонс матча Лиги Европы

10.12.2020 16:00

В четверг, 10 декабря, на стадионе "Брага Мунисипал" пройдет матч 6 тура группового этапа Лиги Европы между португальской "Брагой" и луганской "Зарей". Польский арбитр Даниэль Стефански даст стартовый ... подробнее →

В "ДНР" анонсировали предновогоднюю "прямую линию" с Пушилиным

10.12.2020 15:00

Во вторник, 15 декабря, в 19:00 состоится третья в этом году "прямая линия" с "главой ДНР" Денисом Пушилиным, сообщают СМИ сепаратистов. Жителям "республики" предлагают направлять свои вопросы в ... подробнее →

"Нашествие монолитов" добралось до Украины

10.12.2020 14:00

История с таинственными металлическими монолитами продолжилась в Украине. Фотографии загадочного обелиска, появившегося на Замковой горе в Киеве, опубликовал в Facebook Юрий Романенко, сообщает ... подробнее →

Правозащитники рассказали о проблемах с обновленным приложением "Вдома"

10.12.2020 13:00

Пересекающие КПВВ Донбасса столкнулись с новыми проблемы при установке на свои устройства мобильного приложения "Вдома" (ранее "Дій вдома") для прохождения самоизоляции . Об этом рассказал монитор ... подробнее →

11 декабря "ДНР" откроет гуманитарный коридор в Еленовке

10.12.2020 12:00

Гуманитарный коридор на линии соприкосновения "ДНР" и Украины возобновит работу в пятницу, 11 декабря. Об этом сегодня сообщили в "межведомственном оперативном штабе" непризнанной республики. ... подробнее →

Американские ученые разработали детектор коронавируса

10.12.2020 11:00

Выпускники факультета биоинженерии университета Иллинойса в США разработали быстрый ультрачувствительный тест с использованием электрохимического датчика, который может обнаруживать наличие ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 декабря

10.12.2020 10:00

В Украине за сутки зафиксировали 13 371 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно выше вчерашнего показателя. При этом госпитализировали рекордное количество больных – 2 ... подробнее →

Украина не будет закрывать КПВВ на линии разграничения во время локдауна

10.12.2020 09:00

Несмотря на усиленные карантинные меры с 8 по 24 января 2021 года, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на Донбассе продолжат работать в штатном режиме. Об этом информирует пресс-служба ... подробнее →

"Шахтер" не удержался в Лиге чемпионов (ВИДЕО)

10.12.2020 08:00

9 декабря, донецкий "Шахтер" с "Интером" из Милана сыграли матч последнего тура группового этапа Лиги чемпионов, во время которого решилась судьба путевки в плей-офф турнира, сообщает LIGA.net . Игра ... подробнее →

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