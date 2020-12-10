История с таинственными металлическими монолитами продолжилась в Украине. Фотографии загадочного обелиска, появившегося на Замковой горе в Киеве, опубликовал в Facebook Юрий Романенко, сообщает ... подробнее →

Во вторник, 15 декабря, в 19:00 состоится третья в этом году "прямая линия" с "главой ДНР" Денисом Пушилиным, сообщают СМИ сепаратистов. Жителям "республики" предлагают направлять свои вопросы в ... подробнее →

В четверг, 10 декабря, на стадионе "Брага Мунисипал" пройдет матч 6 тура группового этапа Лиги Европы между португальской "Брагой" и луганской "Зарей". Польский арбитр Даниэль Стефански даст стартовый ... подробнее →

254 тыс. участников боевых действий на востоке Украины уже получили социальную карточку участника АТО. Об этом заявил на пресс-конференции Председатель правления Всеукраинского объединения участников ... подробнее →

Правозащитники рассказали о проблемах с обновленным приложением "Вдома" 10.12.2020 13:00 Пересекающие КПВВ Донбасса столкнулись с новыми проблемы при установке на свои устройства мобильного приложения "Вдома" (ранее "Дій вдома") для прохождения самоизоляции . Об этом рассказал монитор ... подробнее →

Американские ученые разработали детектор коронавируса 10.12.2020 11:00 Выпускники факультета биоинженерии университета Иллинойса в США разработали быстрый ультрачувствительный тест с использованием электрохимического датчика, который может обнаруживать наличие ... подробнее →