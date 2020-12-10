"Нашествие монолитов" добралось до Украины 10.12.2020 14:00 История с таинственными металлическими монолитами продолжилась в Украине. Фотографии загадочного обелиска, появившегося на Замковой горе в Киеве, опубликовал в Facebook Юрий Романенко, сообщает ... подробнее →

Правозащитники рассказали о проблемах с обновленным приложением "Вдома" 10.12.2020 13:00 Пересекающие КПВВ Донбасса столкнулись с новыми проблемы при установке на свои устройства мобильного приложения "Вдома" (ранее "Дій вдома") для прохождения самоизоляции . Об этом рассказал монитор ... подробнее →