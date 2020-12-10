"Нашествие монолитов" добралось до Украины10.12.2020 14:00
История с таинственными металлическими монолитами продолжилась в Украине. Фотографии загадочного обелиска, появившегося на Замковой горе в Киеве, опубликовал в Facebook Юрий Романенко, сообщает ... подробнее →
Правозащитники рассказали о проблемах с обновленным приложением "Вдома"10.12.2020 13:00
Пересекающие КПВВ Донбасса столкнулись с новыми проблемы при установке на свои устройства мобильного приложения "Вдома" (ранее "Дій вдома") для прохождения самоизоляции . Об этом рассказал монитор ... подробнее →
11 декабря "ДНР" откроет гуманитарный коридор в Еленовке10.12.2020 12:00
Гуманитарный коридор на линии соприкосновения "ДНР" и Украины возобновит работу в пятницу, 11 декабря. Об этом сегодня сообщили в "межведомственном оперативном штабе" непризнанной республики. ... подробнее →
Американские ученые разработали детектор коронавируса10.12.2020 11:00
Выпускники факультета биоинженерии университета Иллинойса в США разработали быстрый ультрачувствительный тест с использованием электрохимического датчика, который может обнаруживать наличие ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 декабря10.12.2020 10:00
В Украине за сутки зафиксировали 13 371 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно выше вчерашнего показателя. При этом госпитализировали рекордное количество больных – 2 ... подробнее →
Украина не будет закрывать КПВВ на линии разграничения во время локдауна10.12.2020 09:00
Несмотря на усиленные карантинные меры с 8 по 24 января 2021 года, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на Донбассе продолжат работать в штатном режиме. Об этом информирует пресс-служба ... подробнее →
"Шахтер" не удержался в Лиге чемпионов (ВИДЕО)10.12.2020 08:00
9 декабря, донецкий "Шахтер" с "Интером" из Милана сыграли матч последнего тура группового этапа Лиги чемпионов, во время которого решилась судьба путевки в плей-офф турнира, сообщает LIGA.net . Игра ... подробнее →
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