Человеком года - 2020 по версии журнала Time названы Джо Байден и Камала Харрис - избранные президент и вице-президент США, сообщает Корреспондент.net . "Выбор Человека года редко бывает легким, а в ... подробнее →

Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала НАШ из-за ретрансляции российской пропаганды. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета, передает ИА ... подробнее →

"Мэр" оккупированного Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале опубликовал новогоднюю праздничную афишу, сообщают местные СМИ. Новогодние праздничные мероприятия в "столице республики" пройдут ... подробнее →

Павел Лисянский, занимавший должность представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях, уволен со своего поста после драки в ресторане Святогорска. Об ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса 11 декабря 11.12.2020 13:00 11 декабря на Донбассе работают КПВВ “Станица Луганская” и “Новотроицкое”. На остальных пяти КПВВ Донбасса смежные блокпосты блокируют боевики. Об этом Свободному радио ... подробнее →

В Украине начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом 11.12.2020 12:00 В Украине ведется учет больных COVID-19 в электронной системе эпидемиологического надзора. Последние данные в ней свидетельствуют о появлении повторных случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил ... подробнее →