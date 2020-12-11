Джо Байден стал "Человеком года - 2020"11.12.2020 14:00
Человеком года - 2020 по версии журнала Time названы Джо Байден и Камала Харрис - избранные президент и вице-президент США, сообщает Корреспондент.net . "Выбор Человека года редко бывает легким, а в ... подробнее →
Ситуация на КПВВ Донбасса 11 декабря11.12.2020 13:00
11 декабря на Донбассе работают КПВВ “Станица Луганская” и “Новотроицкое”. На остальных пяти КПВВ Донбасса смежные блокпосты блокируют боевики. Об этом Свободному радио ... подробнее →
В Украине начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом11.12.2020 12:00
В Украине ведется учет больных COVID-19 в электронной системе эпидемиологического надзора. Последние данные в ней свидетельствуют о появлении повторных случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 декабря11.12.2020 11:00
В Украине за сутки подтвердили 13 514 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что немного выше вчерашнего показателя. При этом умерли 285 пациентов – это второй на нынешней неделе ... подробнее →
Резников, Кириленко и Гайдай проведут "прямую линию" с жителями Донбасса11.12.2020 10:00
15 декабря состоится онлайн пресс-конференция и "прямая линия" с жителями Донецкой и Луганской областей — на вопросы жителей Донбасса будут отвечать вице премьер-министр Украины — Министр ... подробнее →
В Раде назвали дату начала вакцинации в Украине11.12.2020 09:00
В Украине вакцинация против коронавируса в рамках инициативы COVAX может стартовать 1 марта, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского ... подробнее →
Заря уступила Браге и завершила евросезон11.12.2020 08:00
Луганская Заря со счетом 0:2 уступила на выезде португальской Браге в заключительном матче группового раунда Лиги Европы и завершила свои выступления в еврокубках этого сезона после потери шансов в ... подробнее →
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- Резников, Кириленко и Гайдай проведут "прямую линию" с жителями Донбасса10:00
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