В "ДНР" назвали самые популярные вопросы, поступившие на прямую линию Пушилина12.12.2020 17:00
Более двух тысяч обращений поступило на прямую линию Дениса Пушилина с жителями ОРДО, которая запланирована на 15 декабря, сообщают местные СМИ. Уточняется, что большинство вопросов касаются проблем ... подробнее →
В ОРДО отменили дистанционное обучение для студентов-старшекурсников12.12.2020 15:00
Студенты старших курсов высших учебных заведений "ДНР" после дистанционного образования, введенного в сентябре для предотвращения распространения COVID-19, перейдут к очному обучению с 14 декабря. Об ... подробнее →
На Донбассе ранены два украинских воина12.12.2020 13:00
Сегодня, 12 декабря, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил из стрелкового оружия. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ... подробнее →
В Донецке приостановлено движение троллейбуса № 812.12.2020 11:00
Движение троллейбусов № 8 в неподконтрольном Донецке будет приостановлено 12 и 13 декабря в связи с проведением работ по кронированию аварийных деревьев на бульваре Шевченко. Об этом сообщил "мэр" ... подробнее →
В Украине новый рекорд госпитализаций с COVID-1912.12.2020 10:00
В Украине снизился суточный прирост заболевших коронавирусом после нескольких дней роста, но при этом госпитализировано рекордное число пациентов - 3001. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в ... подробнее →
Минобразования презентовало всеукраинскую онлайн-школу12.12.2020 09:00
Министерство образования и науки Украины в условиях карантина запустило платформу Всеукраинская школа онлайн. Об этом на брифинге в пятницу, 11 декабря, заявил испольняющий обязанности министра ... подробнее →
- В "ДНР" назвали самые популярные вопросы, поступившие на прямую линию Пушилина17:00
- В ОРДО отменили дистанционное обучение для студентов-старшекурсников15:00
- На Донбассе ранены два украинских воина13:00
- В Донецке приостановлено движение троллейбуса № 811:00
- Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке16:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 11 декабря13:00
- Резников, Кириленко и Гайдай проведут "прямую линию" с жителями Донбасса10:00
- 254 тыс. участников АТО получили социальные карты "Українці-Разом!"17:00
- В "ДНР" анонсировали предновогоднюю "прямую линию" с Пушилиным15:00
- Правозащитники рассказали о проблемах с обновленным приложением "Вдома"13:00
- США начинают массовую вакцинацию от коронавируса10:00
- В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия09:00
- В "ДНР" назвали самые популярные вопросы, поступившие на прямую линию Пушилина17:00
- В ОРДО отменили дистанционное обучение для студентов-старшекурсников15:00
- На Донбассе ранены два украинских воина13:00
- В Донецке приостановлено движение троллейбуса № 811:00
- В Украине новый рекорд госпитализаций с COVID-1910:00
- Минобразования презентовало всеукраинскую онлайн-школу09:00
- Представитель омбудсмена на Донбассе Лисянский уволен после инцидента в Святогорске17:00
- Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке16:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- 254 тыс. участников АТО получили социальные карты "Українці-Разом!"
- В "ДНР" назвали самые популярные вопросы, поступившие на прямую линию Пушилина
- Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке
- Правозащитники рассказали о проблемах с обновленным приложением "Вдома"
- Резников, Кириленко и Гайдай проведут "прямую линию" с жителями Донбасса
- "Нашествие монолитов" добралось до Украины
- В "ДНР" анонсировали предновогоднюю "прямую линию" с Пушилиным
- В Донецке приостановлено движение троллейбуса № 8
- Ситуация на КПВВ Донбасса 11 декабря
- В Украине начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом