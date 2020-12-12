В ОРДО отменили дистанционное обучение для студентов-старшекурсников 12.12.2020 15:00 Студенты старших курсов высших учебных заведений "ДНР" после дистанционного образования, введенного в сентябре для предотвращения распространения COVID-19, перейдут к очному обучению с 14 декабря. Об ... подробнее →

На Донбассе ранены два украинских воина 12.12.2020 13:00 Сегодня, 12 декабря, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил из стрелкового оружия. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ... подробнее →