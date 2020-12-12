В "ДНР" назвали самые популярные вопросы, поступившие на прямую линию Пушилина

12.12.2020 17:00

Более двух тысяч обращений поступило на прямую линию Дениса Пушилина с жителями ОРДО, которая запланирована на 15 декабря, сообщают местные СМИ. Уточняется, что большинство вопросов касаются проблем ... подробнее →

В ОРДО отменили дистанционное обучение для студентов-старшекурсников

12.12.2020 15:00

Студенты старших курсов высших учебных заведений "ДНР" после дистанционного образования, введенного в сентябре для предотвращения распространения COVID-19, перейдут к очному обучению с 14 декабря. Об ... подробнее →

На Донбассе ранены два украинских воина

12.12.2020 13:00

Сегодня, 12 декабря, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил из стрелкового оружия. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ... подробнее →

В Донецке приостановлено движение троллейбуса № 8

12.12.2020 11:00

Движение троллейбусов № 8 в неподконтрольном Донецке будет приостановлено 12 и 13 декабря в связи с проведением работ по кронированию аварийных деревьев на бульваре Шевченко. Об этом сообщил "мэр" ... подробнее →

В Украине новый рекорд госпитализаций с COVID-19

12.12.2020 10:00

В Украине снизился суточный прирост заболевших коронавирусом после нескольких дней роста, но при этом госпитализировано рекордное число пациентов - 3001. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в ... подробнее →

Минобразования презентовало всеукраинскую онлайн-школу

12.12.2020 09:00

Министерство образования и науки Украины в условиях карантина запустило платформу Всеукраинская школа онлайн. Об этом на брифинге в пятницу, 11 декабря, заявил испольняющий обязанности министра ... подробнее →

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