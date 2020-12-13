За неделю через КПВВ на Донбассе прошли более 11 тысяч человек13.12.2020 17:00
Все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе функционируют в штатном режиме, ежедневно с 08.00 до 16.00. Пропуск через линию разграничения осуществляется только через два КПВВ. Об этом сообщили в ... подробнее →
Перестал работать сайт пропусков для пересечения КПВВ на Донбассе13.12.2020 15:00
Электронный сайт сервиса СБУ «РЕЄСТР ДОЗВОЛІВ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ ЛІНІЮ РОЗМЕЖУВАННЯ У МЕЖАХ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ» не работает уже неделю. Когда его снова запустят ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря13.12.2020 13:00
ОВЕН В эти дни Овнам, рожденным до 10 апреля, удовольствие доставит работа, ведь собранность и трудолюбие помогут вам в эти дни быстро справляться с делами. Да и авторитет вырастет. Задушевное общение ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 декабря13.12.2020 11:00
В Украине за минувшие сутки подтвердили 9 176 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно ниже вчерашнего показателя. Общее число жертв с начала пандемии превысило 15 тысяч, ... подробнее →
США начинают массовую вакцинацию от коронавируса13.12.2020 10:00
В США с 14 декабря стартует массовая вакцинация от коронавируса. Об этом в субботу, 12 декабря, заявил один из руководителей программы вакцинации Белого дома, генерал Гас Перна в эфире телеканала ... подробнее →
В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия13.12.2020 09:00
Азербайджан и Армения 12 декабря обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на оборонные ведомства обеих стран. Так, в Министерстве обороны ... подробнее →
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