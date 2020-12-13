Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 декабря13.12.2020 11:00
В Украине за минувшие сутки подтвердили 9 176 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно ниже вчерашнего показателя. Общее число жертв с начала пандемии превысило 15 тысяч, ... подробнее →
США начинают массовую вакцинацию от коронавируса13.12.2020 10:00
В США с 14 декабря стартует массовая вакцинация от коронавируса. Об этом в субботу, 12 декабря, заявил один из руководителей программы вакцинации Белого дома, генерал Гас Перна в эфире телеканала ... подробнее →
В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия13.12.2020 09:00
Азербайджан и Армения 12 декабря обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на оборонные ведомства обеих стран. Так, в Министерстве обороны ... подробнее →
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- В "ДНР" назвали самые популярные вопросы, поступившие на прямую линию Пушилина17:00
- В ОРДО отменили дистанционное обучение для студентов-старшекурсников15:00
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- Резников, Кириленко и Гайдай проведут "прямую линию" с жителями Донбасса
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