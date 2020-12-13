Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 декабря

13.12.2020 11:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 9 176 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно ниже вчерашнего показателя. Общее число жертв с начала пандемии превысило 15 тысяч, ... подробнее →

США начинают массовую вакцинацию от коронавируса

13.12.2020 10:00

В США с 14 декабря стартует массовая вакцинация от коронавируса. Об этом в субботу, 12 декабря, заявил один из руководителей программы вакцинации Белого дома, генерал Гас Перна в эфире телеканала ... подробнее →

В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия

13.12.2020 09:00

Азербайджан и Армения 12 декабря обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на оборонные ведомства обеих стран. Так, в Министерстве обороны ... подробнее →

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