«Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников14.12.2020 17:00
После долгих дискуссий относительно нового локдауна власти решили не усугублять ограничения перед Новым годом и ввести жесткий карантин в январе. На внеочередном заседании 9 декабря правительство ... подробнее →
Пушилин пообещал жителям ОРДЛО российскую вакцину "Спутник V" до конца года14.12.2020 16:00
Российская вакцина для профилактики коронавируса нового типа может поступить в "ДНР" до конца текущего года. Об этом сегодня заявил "глава республики" Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". ... подробнее →
В работе сервисов Google произошел глобальный сбой14.12.2020 15:00
Сегодня у интернет-пользователей из многих стран возникли проблемы с доступом к YouTube и сервисам Google. По данным сервиса Donwdetector , больше всего жалоб поступило от пользователей из Европы и ... подробнее →
Портал «Дія» начал прием заявок на получение "карантинных" 8000 грн14.12.2020 14:00
С сегодняшнего дня портал "Дія" начал прием заявок на получение 8 тысяч гривен одноразовой государственной помощи от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых подпадает под ... подробнее →
Укрзализныця предупредила о задержке поездов Интерсити из-за непогоды14.12.2020 13:00
В понедельник, 14 декабря, в графике движения поездов Интерсити произошел сбой из-за ухудшения погодных условий и обледенения контактной сети, сообщает НВ . Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, ... подробнее →
В прифронтовую Авдеевку впервые за шесть лет прибыл пассажирский поезд (ВИДЕО)14.12.2020 12:00
14 декабря в город Авдеевка Донецкой области, находящийся в прифронтовой зоне, впервые за шесть лет прибыл пассажирский поезд, сообщил народный депутат Муса Магомедов, передает Depo.Донбасс . ... подробнее →
На Донбассе сняли фильм о нацгвардейце Маркиве14.12.2020 11:00
В районе операции Объединенных сил на Донбассе итальянцы сняли документальный фильм "Crossfire" о военнослужащем Национальной гвардии Украине Виталии Маркиве. Это произошло после того, как его ... подробнее →
В Украине резкий спад заболеваемости COVID-1914.12.2020 10:00
В Украине зафиксировано уже 900 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, суточный прирост - менее 6,5 тысячи, что является минимальным значением с начала декабря. Об этом в ... подробнее →
Канада получила первую партию вакцины Pfizer-BioNTech14.12.2020 09:00
Первая партия доз вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса прибыла в Канаду, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Об этом в понедельник, 14 декабря, глава правительства Канады сообщил на своей ... подробнее →
УПЛ отменила матч "Ингулец" - "Шахтер" из-за непригодности поля14.12.2020 08:00
Матч "Ингулец" - "Шахтер", который должен был состояться вчера в 14:00 в Кропивницком, был отменен из-за непригодности игрового покрытия на стадионе "Зирка", сообщает UA-Футбол . "Из-за замерзшего ... подробнее →
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