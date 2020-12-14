«Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников

14.12.2020 17:00

После долгих дискуссий относительно нового локдауна власти решили не усугублять ограничения перед Новым годом и ввести жесткий карантин в январе. На внеочередном заседании 9 декабря правительство ... подробнее →

Пушилин пообещал жителям ОРДЛО российскую вакцину "Спутник V" до конца года

14.12.2020 16:00

Российская вакцина для профилактики коронавируса нового типа может поступить в "ДНР" до конца текущего года. Об этом сегодня заявил "глава республики" Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". ... подробнее →

В работе сервисов Google произошел глобальный сбой

14.12.2020 15:00

Сегодня у интернет-пользователей из многих стран возникли проблемы с доступом к YouTube и сервисам Google. По данным сервиса Donwdetector , больше всего жалоб поступило от пользователей из Европы и ... подробнее →

Портал «Дія» начал прием заявок на получение "карантинных" 8000 грн

14.12.2020 14:00

С сегодняшнего дня портал "Дія" начал прием заявок на получение 8 тысяч гривен одноразовой государственной помощи от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых подпадает под ... подробнее →

Укрзализныця предупредила о задержке поездов Интерсити из-за непогоды

14.12.2020 13:00

В понедельник, 14 декабря, в графике движения поездов Интерсити произошел сбой из-за ухудшения погодных условий и обледенения контактной сети, сообщает НВ . Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, ... подробнее →

В прифронтовую Авдеевку впервые за шесть лет прибыл пассажирский поезд (ВИДЕО)

14.12.2020 12:00

14 декабря в город Авдеевка Донецкой области, находящийся в прифронтовой зоне, впервые за шесть лет прибыл пассажирский поезд, сообщил народный депутат Муса Магомедов, передает  Depo.Донбасс . ... подробнее →

На Донбассе сняли фильм о нацгвардейце Маркиве

14.12.2020 11:00

В районе операции Объединенных сил на Донбассе итальянцы сняли документальный фильм "Crossfire" о военнослужащем Национальной гвардии Украине Виталии Маркиве. Это произошло после того, как его ... подробнее →

В Украине резкий спад заболеваемости COVID-19

14.12.2020 10:00

В Украине зафиксировано уже 900 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, суточный прирост - менее 6,5 тысячи, что является минимальным значением с начала декабря. Об этом в ... подробнее →

Канада получила первую партию вакцины Pfizer-BioNTech

14.12.2020 09:00

Первая партия доз вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса прибыла в Канаду, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Об этом в понедельник, 14 декабря, глава правительства Канады сообщил на своей ... подробнее →

УПЛ отменила матч "Ингулец" - "Шахтер" из-за непригодности поля

14.12.2020 08:00

Матч "Ингулец" - "Шахтер", который должен был состояться вчера в 14:00 в Кропивницком, был отменен из-за непригодности игрового покрытия на стадионе "Зирка", сообщает UA-Футбол . "Из-за замерзшего ... подробнее →

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