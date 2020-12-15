Во время протестов ФОП в Киеве пострадали десятки полицейских

15.12.2020 17:00

Полиция Киева сообщает о том, что во время акции на Майдане Незалежности во вторник в Киеве пострадало около 40 полицейских. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщили в пресс-службе полиции. ... подробнее →

В "ЦРБ ДНР" анонсировали запуск мобильного приложения для онлайн-банкинга

15.12.2020 16:00

Мобильное приложение системы "ЦРБ Онлайн" планируется запустить в "ДНР" к концу декабря текущего года. Об этом сообщил "председатель ЦРБ" Андрей Петренко. "Работа по развитию банковских сервисов, в ... подробнее →

В Великобритании обнаружена более заразная разновидность коронавируса

15.12.2020 15:00

Британские ученые обнаружили новую разновидность коронавируса. Об этом сообщил глава минздрава соединенного королевства Мэтт Хэнкок, пишет The Independent . По словам министра, первоначальные ... подробнее →

Две женщины получили травмы на КПВВ "Станица Луганская"

15.12.2020 14:00

На КПВВ "Станица Луганская" наблюдатели БФ "Право на защиту" зарегистрировали случаи обращения за неотложной медицинской помощью. Причиной стали серьезные травмы. Об этом сообщает страница фонда в ... подробнее →

Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

15.12.2020 13:00

Верховная Рада продлила до конца 2021 года действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. Об этом сообщает Цензор.НЕТ . Законопроект за основу и в целом подержали 304 народных ... подробнее →

В Донецке рассказали о причинах аварии на шахте Скочинского

15.12.2020 12:00

Группировка "ДНР" рассматривает две причины аварии на шахте имени Скочинского в оккупованном Донецке, в результате которой погибли четверо горняков, сообщает Depo.Донбасс . "Комиссия ДНР" по ... подробнее →

Более 200 человек воспользовались гумкоридором на КПВВ "Еленовка" 14 декабря

15.12.2020 11:00

210 человек пропустили боевики "ДНР" через гуманитарный коридор в Еленовке 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС республики". "На территорию республики запущено 29 транспортных средств, 126 ... подробнее →

В Украине рекордное число выздоровевших от COVID-19 за сутки

15.12.2020 10:00

В Украине за минувшие сутки подтверждено 8 416 новых случаев COVID-19. При этом выздоровели почти вдвое больше пациентов - 16 150. Это новый рекорд, сообщил на своей странице в Facebook министр ... подробнее →

Коллегия выборщиков избрала Джо Байдена президентом США

15.12.2020 09:00

В США Коллегия выборщиков утвердила итоги голосования на президентских выборах, согласно которым демократ Джозеф Байден станет главой государства. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщил телеканал ... подробнее →

Кабмин ввел новые карантинные ограничения

15.12.2020 08:00

Кабинет министров опубликовал список новых карантинных ограничений, которые начнут действовать с 19 декабря, сообщает LIGA . В частности новые меры запрещают: - Проведение в учебных заведениях ... подробнее →

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