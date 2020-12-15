На КПВВ "Станица Луганская" наблюдатели БФ "Право на защиту" зарегистрировали случаи обращения за неотложной медицинской помощью. Причиной стали серьезные травмы. Об этом сообщает страница фонда в ... подробнее →

Британские ученые обнаружили новую разновидность коронавируса. Об этом сообщил глава минздрава соединенного королевства Мэтт Хэнкок, пишет The Independent . По словам министра, первоначальные ... подробнее →

Мобильное приложение системы "ЦРБ Онлайн" планируется запустить в "ДНР" к концу декабря текущего года. Об этом сообщил "председатель ЦРБ" Андрей Петренко. "Работа по развитию банковских сервисов, в ... подробнее →

Полиция Киева сообщает о том, что во время акции на Майдане Незалежности во вторник в Киеве пострадало около 40 полицейских. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщили в пресс-службе полиции. ... подробнее →

Рада продлила закон об особом статусе Донбасса 15.12.2020 13:00 Верховная Рада продлила до конца 2021 года действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. Об этом сообщает Цензор.НЕТ . Законопроект за основу и в целом подержали 304 народных ... подробнее →