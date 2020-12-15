Рада продлила закон об особом статусе Донбасса 15.12.2020 13:00 Верховная Рада продлила до конца 2021 года действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. Об этом сообщает Цензор.НЕТ . Законопроект за основу и в целом подержали 304 народных ... подробнее →