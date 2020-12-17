В ОРДЛО прибыл 101-й гумконвой МЧС РФ17.12.2020 16:00
В оккупированные районы Донецкой и Луганской областей Украины прибыл 101-ый так называемый гуманитарный конвой из России, сообщают сепаратистские СМИ. В частности, сообщается, что в Буденовском районе ... подробнее →
В Черниговской области пресекли трансляцию пяти российских телеканалов17.12.2020 15:00
В Черниговской области прекратили транслировать пять российских телеканалов, ограниченных для показа на территории Украины. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает Нацсовет по вопросам ... подробнее →
Минздрав готовит план вакцинации от коронавируса жителей ВОТ17.12.2020 14:00
Министерство здравоохранения планирует вакцинировать от коронавируса украинцев, проживающих на оккупированных территориях. Как передает Цензор.НЕТ , об этом во время онлайн-брифинга заявил министр ... подробнее →
Возле Гнутово завершился первый этап разминирования17.12.2020 13:00
Пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям завершили первый этап разминирования территории возле с.Гнутово Донецкой области. Об этом пресс-служба ведомства сообщает в Telegram, информирует ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 декабря17.12.2020 12:00
В Украине за минувшие сутки выявлено 12 047 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников, сообщил на своей странице в Facebook министр ... подробнее →
Кабмин расширил круг получателей субсидий на "коммуналку"17.12.2020 11:00
Кабинет министров Украины усовершенствовал порядок предоставления субсидий: теперь их могут получать семьи заробитчан, люди без дохода и те, кто унаследовал жилье меньше чем год назад. Об этом ... подробнее →
В Германии умер Геннадий Кернес17.12.2020 10:00
В немецкой клинике в ночь на четверг, 17 декабря, скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Об этом сообщает в соцсетях его друг Павел Фукс и супруга Оксана Гайсинская, передает Корреспондент.net . ... подробнее →
В "ЛНР" отложили открытие КПВВ в Золотом и Счастье на следующий год17.12.2020 09:00
В Луганске заявили, что по итогам последнего в 2020 году заседании Минской Контактной группы, достигнут небольшой прогресс в вопросе открытия КПВВ в Золотом и Счастье, сообщает Cxid.info . По словам ... подробнее →
Гармаш рассказал об итогах заседания ТКГ по Донбассу17.12.2020 08:00
Россия нарушает прямую договоренность по допуску Международного комитета Красного Креста в места содержания удерживаемых лиц, а сепаратисты блокируют обмен пленными. Об этом в Facebook заявил ... подробнее →
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- Возле Гнутово завершился первый этап разминирования13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 декабря12:00
- Кабмин расширил круг получателей субсидий на "коммуналку"11:00
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