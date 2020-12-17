Кабмин возобновил аналоговое телевещание на территориях, граничащих с Россией, Крымом и ОРДЛО17.12.2020 17:00
Кабинет министров Украины восстановил использование аналогового телевизионного вещания на территориях, граничащих с Российской Федерацией и временно оккупированными территориями до восстановления ... подробнее →
В ОРДЛО прибыл 101-й гумконвой МЧС РФ17.12.2020 16:00
В оккупированные районы Донецкой и Луганской областей Украины прибыл 101-ый так называемый гуманитарный конвой из России, сообщают сепаратистские СМИ. В частности, сообщается, что в Буденовском районе ... подробнее →
В Черниговской области пресекли трансляцию пяти российских телеканалов17.12.2020 15:00
В Черниговской области прекратили транслировать пять российских телеканалов, ограниченных для показа на территории Украины. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает Нацсовет по вопросам ... подробнее →
Минздрав готовит план вакцинации от коронавируса жителей ВОТ17.12.2020 14:00
Министерство здравоохранения планирует вакцинировать от коронавируса украинцев, проживающих на оккупированных территориях. Как передает Цензор.НЕТ , об этом во время онлайн-брифинга заявил министр ... подробнее →
Возле Гнутово завершился первый этап разминирования17.12.2020 13:00
Пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям завершили первый этап разминирования территории возле с.Гнутово Донецкой области. Об этом пресс-служба ведомства сообщает в Telegram, информирует ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 декабря17.12.2020 12:00
В Украине за минувшие сутки выявлено 12 047 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников, сообщил на своей странице в Facebook министр ... подробнее →
Кабмин расширил круг получателей субсидий на "коммуналку"17.12.2020 11:00
Кабинет министров Украины усовершенствовал порядок предоставления субсидий: теперь их могут получать семьи заробитчан, люди без дохода и те, кто унаследовал жилье меньше чем год назад. Об этом ... подробнее →
В Германии умер Геннадий Кернес17.12.2020 10:00
В немецкой клинике в ночь на четверг, 17 декабря, скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Об этом сообщает в соцсетях его друг Павел Фукс и супруга Оксана Гайсинская, передает Корреспондент.net . ... подробнее →
В "ЛНР" отложили открытие КПВВ в Золотом и Счастье на следующий год17.12.2020 09:00
В Луганске заявили, что по итогам последнего в 2020 году заседании Минской Контактной группы, достигнут небольшой прогресс в вопросе открытия КПВВ в Золотом и Счастье, сообщает Cxid.info . По словам ... подробнее →
Гармаш рассказал об итогах заседания ТКГ по Донбассу17.12.2020 08:00
Россия нарушает прямую договоренность по допуску Международного комитета Красного Креста в места содержания удерживаемых лиц, а сепаратисты блокируют обмен пленными. Об этом в Facebook заявил ... подробнее →
- В "ДНР" освободили членов семей погибших "защитников республики" от оплаты ЖКУ17:00
- В соцсетях рассказали о ценах на елочных базарах "ДНР"15:00
- 184 человека прошли 18 декабря через гумкоридор в Еленовке11:00
- Старшеклассникам из ОРДЛО предлагают дистанционное обучение в украинских школах14:00
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до весны13:00
- На Донбассе снайпер боевиков ранил украинского воина10:00
- Сегодня "пенсионный фонд ЛНР" проведет "горячую телефонную линию"09:00
- В ОРДЛО прибыл 101-й гумконвой МЧС РФ16:00
- Минздрав готовит план вакцинации от коронавируса жителей ВОТ14:00
- Возле Гнутово завершился первый этап разминирования13:00
- В "ДНР" освободили членов семей погибших "защитников республики" от оплаты ЖКУ17:00
- В соцсетях рассказали о ценах на елочных базарах "ДНР"15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 декабря13:00
- 184 человека прошли 18 декабря через гумкоридор в Еленовке11:00
- Названо число людей, уже получивших прививку от коронавируса10:00
- В Украине начали действовать дополнительные карантинные ограничения09:00
- Украинская COVID-вакцина прошла стадию доклинических испытаний17:00
- Журналист сообщил о масштабных обысках в торговой сети АЛЛО16:00
- Ингульцу засчитано техническое поражение за срыв матча с Шахтером15:00
- Старшеклассникам из ОРДЛО предлагают дистанционное обучение в украинских школах14:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Гармаш рассказал об итогах заседания ТКГ по Донбассу
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до весны
- В "ЛНР" отложили открытие КПВВ в Золотом и Счастье на следующий год
- Минздрав готовит план вакцинации от коронавируса жителей ВОТ
- В соцсетях рассказали о ценах на елочных базарах "ДНР"
- Старшеклассникам из ОРДЛО предлагают дистанционное обучение в украинских школах
- Кабмин возобновил аналоговое телевещание на территориях, граничащих с Россией, Крымом и ОРДЛО
- Журналист сообщил о масштабных обысках в торговой сети АЛЛО
- В ОРДЛО прибыл 101-й гумконвой МЧС РФ
- Кабмин расширил круг получателей субсидий на "коммуналку"