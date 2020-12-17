Министерство здравоохранения планирует вакцинировать от коронавируса украинцев, проживающих на оккупированных территориях. Как передает Цензор.НЕТ , об этом во время онлайн-брифинга заявил министр ... подробнее →

В Черниговской области прекратили транслировать пять российских телеканалов, ограниченных для показа на территории Украины. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает Нацсовет по вопросам ... подробнее →

В оккупированные районы Донецкой и Луганской областей Украины прибыл 101-ый так называемый гуманитарный конвой из России, сообщают сепаратистские СМИ. В частности, сообщается, что в Буденовском районе ... подробнее →

Кабинет министров Украины восстановил использование аналогового телевизионного вещания на территориях, граничащих с Российской Федерацией и временно оккупированными территориями до восстановления ... подробнее →

Возле Гнутово завершился первый этап разминирования 17.12.2020 13:00 Пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям завершили первый этап разминирования территории возле с.Гнутово Донецкой области. Об этом пресс-служба ведомства сообщает в Telegram, информирует ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 декабря 17.12.2020 12:00 В Украине за минувшие сутки выявлено 12 047 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников, сообщил на своей странице в Facebook министр ... подробнее →

Кабмин расширил круг получателей субсидий на "коммуналку" 17.12.2020 11:00 Кабинет министров Украины усовершенствовал порядок предоставления субсидий: теперь их могут получать семьи заробитчан, люди без дохода и те, кто унаследовал жилье меньше чем год назад. Об этом ... подробнее →