Ученики, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях, могут подать документы на дистанционное обучение в украинских школах до 1 января. Об этом сообщает телеканал ... подробнее →

Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора провели обыск в ... подробнее →

Украинский кандидат в вакцины от коронавируса прошел доклинические испытания, сейчас идет подготовка к началу клинических испытаний, передает Укринформ . Об этом во время Часа вопросов к ... подробнее →

Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до весны 18.12.2020 13:00 Ощадбанк продлил действие платежных карт переселенцев до 1 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает "Трибун" . Так, карты Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 декабря 18.12.2020 12:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 630 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника, сообщил на своей странице в Facebook министр ... подробнее →

Вакцина Moderna прошла первый этап утверждения в США 18.12.2020 11:00 Консультативный совет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердил высокую эффективность коронавирусной вакцины компании Moderna. Об этом сообщает The Washington ... подробнее →