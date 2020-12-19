В соцсетях рассказали о ценах на елочных базарах "ДНР" 19.12.2020 15:00 В неподконтрольном украинской власти Донецке работают около 100 елочных базаров. На них представлены различные виды елок и сосен, сообщает РПД "Донецкие новости" . Из сосен продают, в основном, сорт ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 декабря 19.12.2020 13:00 Коронавирусом в Украине за прошедшие сутки заразились 11 742 человека. Госпитализировали за сутки 2865 человек, выздоровели 13 314 пациента, 213 человек умерли. Об этом сообщил министр ... подробнее →