"Vodafone Украина" с 21 декабря начнет обслуживать абонентов с электронными паспортами

20.12.2020 17:00

С 21 декабря "Vodafone Украина" одним из первых среди телеком операторов совместно с Министерством цифровой трансформации начинает обслуживание абонентов с приложением "Дія". Об этом сообщила ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря

20.12.2020 15:00

ОВЕН У Овнов, рожденных в марте, в эти дни и работа пойдет без напряжения, и окружение проявит заботу и внимание. Овнам середины знака рекомендуется использовать на все 100 пробудившееся желание ... подробнее →

В "ДНР" обещают возобновить работу гумкоридора в Еленовке 21 декабря

20.12.2020 13:00

21 декабря подконтрольный НВФ "ДНР" КПВВ "Еленовка" откроется для пропуска граждан. Об этом сообщили в так называемом "межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения ... подробнее →

Минздрав начал обеспечивать семейных врачей быстрыми антиген-тестами на COVID

20.12.2020 11:00

В Украине ввели скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 декабря

20.12.2020 10:00

В Украине за сутки выявили 8325 новых случаев коронавируса, всего в стране обнаружено уже 964448 случаев инфекции. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 20 декабря. При этом выздоровели 581162 ... подробнее →

В Киеве зажгли главную елку страны (ВИДЕО)

20.12.2020 09:00

В субботу вечером на столичной Софийской площади состоялась церемония зажжения огней на главной новогодней елке Украины, сообщает УП . В этом году в связи с карантинными ограничениями официальное ... подробнее →

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