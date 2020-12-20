Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 20.12.2020 15:00 ОВЕН У Овнов, рожденных в марте, в эти дни и работа пойдет без напряжения, и окружение проявит заботу и внимание. Овнам середины знака рекомендуется использовать на все 100 пробудившееся желание ... подробнее →

Минздрав начал обеспечивать семейных врачей быстрыми антиген-тестами на COVID 20.12.2020 11:00 В Украине ввели скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает ... подробнее →