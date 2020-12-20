"Vodafone Украина" с 21 декабря начнет обслуживать абонентов с электронными паспортами20.12.2020 17:00
С 21 декабря "Vodafone Украина" одним из первых среди телеком операторов совместно с Министерством цифровой трансформации начинает обслуживание абонентов с приложением "Дія". Об этом сообщила ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря20.12.2020 15:00
ОВЕН У Овнов, рожденных в марте, в эти дни и работа пойдет без напряжения, и окружение проявит заботу и внимание. Овнам середины знака рекомендуется использовать на все 100 пробудившееся желание ... подробнее →
В "ДНР" обещают возобновить работу гумкоридора в Еленовке 21 декабря20.12.2020 13:00
21 декабря подконтрольный НВФ "ДНР" КПВВ "Еленовка" откроется для пропуска граждан. Об этом сообщили в так называемом "межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения ... подробнее →
Минздрав начал обеспечивать семейных врачей быстрыми антиген-тестами на COVID20.12.2020 11:00
В Украине ввели скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 декабря20.12.2020 10:00
В Украине за сутки выявили 8325 новых случаев коронавируса, всего в стране обнаружено уже 964448 случаев инфекции. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 20 декабря. При этом выздоровели 581162 ... подробнее →
В Киеве зажгли главную елку страны (ВИДЕО)20.12.2020 09:00
В субботу вечером на столичной Софийской площади состоялась церемония зажжения огней на главной новогодней елке Украины, сообщает УП . В этом году в связи с карантинными ограничениями официальное ... подробнее →
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