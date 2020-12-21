Луганчане рассказали о ценах на елочных базарах

21.12.2020 17:00

В Луганске начали работать елочные базары, сообщают местные жители. В центральной части Луганска предлагают приобрести сосны, привезенные из Пензенской области, по цене от 300 до 2500 руб. — в ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса 21 декабря

21.12.2020 15:00

21 декабря на востоке Украины пропускают на 2 контрольных пунктах. Один из них – “Станица Луганская” – работает ежедневно по стабильному графику. А те, кто планирует перейти ... подробнее →

"Британский" штамм COVID-19 уже выявили в нескольких странах

21.12.2020 14:00

В Италии выявили случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее зарегистрировали в Великобритании. До приезда в Италию заразившийся человек был в Британии. Об этом сообщает итальянский ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 декабря

21.12.2020 12:00

В Украине за сутки зафиксировали 6545 новых случаев коронавируса, всего в стране уже 970993 инфицирований. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 21 декабря. При этом выздоровели уже 586268 ... подробнее →

Под Авдеевкой пророссийские боевики обстреляли фермерский трактор

21.12.2020 10:00

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных ... подробнее →

Zoom отменил 40-минутный лимит на время новогодних праздников

21.12.2020 08:00

На время новогодних праздников сервис видеоконференций Zoom снимет ограничение в 40 минут на длительность бесплатных видеозвонков по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба компании, передают ... подробнее →

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