Луганчане рассказали о ценах на елочных базарах 21.12.2020 17:00 В Луганске начали работать елочные базары, сообщают местные жители. В центральной части Луганска предлагают приобрести сосны, привезенные из Пензенской области, по цене от 300 до 2500 руб. — в ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса 21 декабря 21.12.2020 15:00 21 декабря на востоке Украины пропускают на 2 контрольных пунктах. Один из них – “Станица Луганская” – работает ежедневно по стабильному графику. А те, кто планирует перейти ... подробнее →

"Британский" штамм COVID-19 уже выявили в нескольких странах 21.12.2020 14:00 В Италии выявили случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее зарегистрировали в Великобритании. До приезда в Италию заразившийся человек был в Британии. Об этом сообщает итальянский ... подробнее →