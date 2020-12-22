На "границе" между "ДНР" и "ЛНР" задержали грузовик со сладостями

22.12.2020 17:00

Сотрудники "таможни ЛНР" пресекли «незаконный ввоз в республику с территории "ДНР" более двух тонн кондитерских изделий на общую сумму 500 тыс. руб». Об этом сообщил пресс-центр ... подробнее →

171 человек проследовал через гумкоридор на линии разграничения под Донецком 21 декабря

22.12.2020 15:00

171 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке 21 декабря. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС республики". «На территорию Республики запущено 21 транспортное средство, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 декабря

22.12.2020 14:00

За минувшие сутки в Украине выявили 8513 новых случаев COVID-19, всего в стране уже 979506 подтвержденных инфицирований. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 22 декабря. При этом выздоровели за ... подробнее →

В Донецке арестовали одного из "основателей ДНР"

22.12.2020 12:00

В неподконтрольном украинским властям Донецке арестован представитель НВФ Иван Белоус, «основатель ДНР», передает ДонПресс . Об этом сообщил блогер «Necro Mancer». «Его ... подробнее →

Джо Байден сделал прививку против коронавируса (ВИДЕО)

22.12.2020 10:00

В госпитале в Ньюарке в штате Делавэр избранному президенту США Джо Байдену ввели первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech, сообщает Корреспондент.net . Через несколько недель прививку нужно будет ... подробнее →

Бастующим шахтерам перечислили половину задолженности по зарплате

22.12.2020 08:00

Угледобывающим госпредприятиям на погашения долгов по зарплатам перечислили второй транш в сумме 542 млн грн, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передает ... подробнее →

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