На "границе" между "ДНР" и "ЛНР" задержали грузовик со сладостями22.12.2020 17:00
Сотрудники "таможни ЛНР" пресекли «незаконный ввоз в республику с территории "ДНР" более двух тонн кондитерских изделий на общую сумму 500 тыс. руб». Об этом сообщил пресс-центр ... подробнее →
171 человек проследовал через гумкоридор на линии разграничения под Донецком 21 декабря22.12.2020 15:00
171 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке 21 декабря. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС республики". «На территорию Республики запущено 21 транспортное средство, ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 декабря22.12.2020 14:00
За минувшие сутки в Украине выявили 8513 новых случаев COVID-19, всего в стране уже 979506 подтвержденных инфицирований. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 22 декабря. При этом выздоровели за ... подробнее →
В Донецке арестовали одного из "основателей ДНР"22.12.2020 12:00
В неподконтрольном украинским властям Донецке арестован представитель НВФ Иван Белоус, «основатель ДНР», передает ДонПресс . Об этом сообщил блогер «Necro Mancer». «Его ... подробнее →
Джо Байден сделал прививку против коронавируса (ВИДЕО)22.12.2020 10:00
В госпитале в Ньюарке в штате Делавэр избранному президенту США Джо Байдену ввели первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech, сообщает Корреспондент.net . Через несколько недель прививку нужно будет ... подробнее →
Бастующим шахтерам перечислили половину задолженности по зарплате22.12.2020 08:00
Угледобывающим госпредприятиям на погашения долгов по зарплатам перечислили второй транш в сумме 542 млн грн, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передает ... подробнее →
- В новом году жителей "ДНР" ожидает два повышения пенсий17:00
- В "МВД ДНР" предупредили владельцев украинских паспортов14:00
- В "ЛНР" ограничили цену на куриные яйца10:00
- На "границе" между "ДНР" и "ЛНР" задержали грузовик со сладостями17:00
- 171 человек проследовал через гумкоридор на линии разграничения под Донецком 21 декабря15:00
- В Донецке арестовали одного из "основателей ДНР"12:00
- Луганчане рассказали о ценах на елочных базарах17:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 21 декабря15:00
- Под Авдеевкой пророссийские боевики обстреляли фермерский трактор10:00
- В "ДНР" обещают возобновить работу гумкоридора в Еленовке 21 декабря13:00
- В новом году жителей "ДНР" ожидает два повышения пенсий17:00
- В Кабинете Министров Украины состоялся борщ-батл (ВИДЕО)16:00
- В "МВД ДНР" предупредили владельцев украинских паспортов14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 декабря12:00
- В "ЛНР" ограничили цену на куриные яйца10:00
- «Британский» COVID-19 обнаружили в Бразилии08:00
- На "границе" между "ДНР" и "ЛНР" задержали грузовик со сладостями17:00
- 171 человек проследовал через гумкоридор на линии разграничения под Донецком 21 декабря15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 декабря14:00
- В Донецке арестовали одного из "основателей ДНР"12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- В Донецке арестовали одного из "основателей ДНР"
- В "МВД ДНР" предупредили владельцев украинских паспортов
- "Vodafone Украина" с 21 декабря начнет обслуживать абонентов с электронными паспортами
- На "границе" между "ДНР" и "ЛНР" задержали грузовик со сладостями
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря
- В "ЛНР" ограничили цену на куриные яйца
- В новом году жителей "ДНР" ожидает два повышения пенсий
- Ситуация на КПВВ Донбасса 21 декабря
- В "ДНР" обещают возобновить работу гумкоридора в Еленовке 21 декабря
- Под Авдеевкой пророссийские боевики обстреляли фермерский трактор