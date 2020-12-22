Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 декабря 22.12.2020 14:00 За минувшие сутки в Украине выявили 8513 новых случаев COVID-19, всего в стране уже 979506 подтвержденных инфицирований. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 22 декабря. При этом выздоровели за ... подробнее →