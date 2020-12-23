В новом году жителей "ДНР" ожидает два повышения пенсий 23.12.2020 17:00 Два повышения пенсионных выплат ожидается в "ДНР" в январе и июле 2021 года. Об этом говорится в указе "главы республики" Дениса Пушилина, сообщают местные СМИ. "В целях повышения уровня социальной ... подробнее →

В Кабинете Министров Украины состоялся борщ-батл (ВИДЕО) 23.12.2020 16:00 Четыре украинских министра приняли участие в соревновании по приготовлению лучшего борща, сообщает УП . Батл прошел в поддержку внесения элемента "Культура приготовления борща" в перечень ... подробнее →

В "МВД ДНР" предупредили владельцев украинских паспортов 23.12.2020 14:00 В Донецке в период отмены комендантского часа на новогодние праздники будут задерживать людей с украинскими паспортами. Об этом заявил "замминистра внутренних дел" Дмитрий Тареев, передает Cxid.info ... подробнее →