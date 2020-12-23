В новом году жителей "ДНР" ожидает два повышения пенсий23.12.2020 17:00
Два повышения пенсионных выплат ожидается в "ДНР" в январе и июле 2021 года. Об этом говорится в указе "главы республики" Дениса Пушилина, сообщают местные СМИ. "В целях повышения уровня социальной ... подробнее →
В Кабинете Министров Украины состоялся борщ-батл (ВИДЕО)23.12.2020 16:00
Четыре украинских министра приняли участие в соревновании по приготовлению лучшего борща, сообщает УП . Батл прошел в поддержку внесения элемента "Культура приготовления борща" в перечень ... подробнее →
В "МВД ДНР" предупредили владельцев украинских паспортов23.12.2020 14:00
В Донецке в период отмены комендантского часа на новогодние праздники будут задерживать людей с украинскими паспортами. Об этом заявил "замминистра внутренних дел" Дмитрий Тареев, передает Cxid.info ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 декабря23.12.2020 12:00
В Украине за сутки выявили 10136 новых случаев коронавируса - всего в стране уже 989642 подтвержденных инфицирований. Об этом сообщает Минздрав в среду, 23 декабря. При этом выздоровели 615660 ... подробнее →
В "ЛНР" ограничили цену на куриные яйца23.12.2020 10:00
Яйца производства сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью «Авис» до 31 марта будут реализовываться по цене не более 60,95 руб. за десяток. Об этом сообщили в ... подробнее →
«Британский» COVID-19 обнаружили в Бразилии23.12.2020 08:00
«Британский» штамм коронавируса обнаружили в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил бразильский телеканал O Globo со ссылкой на исследование Национальной лаборатории научных ... подробнее →
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