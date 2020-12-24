Кабмин упростил механизм предоставления жилья переселенцам 24.12.2020 16:00 Кабмин принял постановление «О внесении изменений в Порядок предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 декабря 24.12.2020 12:00 За прошедшие сутки в Украине подтвердили 11 490 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились более миллиона человек. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим ... подробнее →