«Штаб ДНР» сообщил об очередном открытии КПВВ «Еленовка» 25 декабря

24.12.2020 18:00

25 декабря члены НВФ откроют подконтрольный им КПП «Еленовка» для пропуска граждан. Об этом сегодня сообщили в так называемом «межведомственном оперативном штабе по предупреждению ... подробнее →

Кабмин упростил механизм предоставления жилья переселенцам

24.12.2020 16:00

Кабмин принял постановление «О внесении изменений в Порядок предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц ... подробнее →

В "ЛНР" отменили комендантский час на новогодние праздники

24.12.2020 14:00

В "ЛНР" отменили режим комендантского часа на 12 дней. Соответствующий указ подписал "глава республики" Леонид Пасечник, передает Cxid.info . "<...> с целью обеспечения проведения мероприятий, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 декабря

24.12.2020 12:00

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 11 490 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились более миллиона человек. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим ... подробнее →

В Кривом Роге решили сделать бесплатным проезд в общественном транспорте

24.12.2020 10:00

Бесплатный проезд в общественном транспорте для всех криворожан введут с 1 мая 2021 года. Жителям города выдадут специальные транспортные карты, для которых будет разработано соответствующее ... подробнее →

Зеленский восстановил уголовное наказане за ложь в декларации

24.12.2020 08:00

Президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование, сообщает УП . Закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной ... подробнее →

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