В "ЛНР" отменили комендантский час на новогодние праздники24.12.2020 14:00
В "ЛНР" отменили режим комендантского часа на 12 дней. Соответствующий указ подписал "глава республики" Леонид Пасечник, передает Cxid.info . "<...> с целью обеспечения проведения мероприятий, ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 декабря24.12.2020 12:00
За прошедшие сутки в Украине подтвердили 11 490 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились более миллиона человек. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим ... подробнее →
В Кривом Роге решили сделать бесплатным проезд в общественном транспорте24.12.2020 10:00
Бесплатный проезд в общественном транспорте для всех криворожан введут с 1 мая 2021 года. Жителям города выдадут специальные транспортные карты, для которых будет разработано соответствующее ... подробнее →
Зеленский восстановил уголовное наказане за ложь в декларации24.12.2020 08:00
Президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование, сообщает УП . Закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной ... подробнее →
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