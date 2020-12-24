Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 декабря 24.12.2020 12:00 За прошедшие сутки в Украине подтвердили 11 490 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились более миллиона человек. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим ... подробнее →

В Кривом Роге решили сделать бесплатным проезд в общественном транспорте 24.12.2020 10:00 Бесплатный проезд в общественном транспорте для всех криворожан введут с 1 мая 2021 года. Жителям города выдадут специальные транспортные карты, для которых будет разработано соответствующее ... подробнее →