"Укрпочта" отложила повышение тарифов на доставку пенсий до марта25.12.2020 17:00
Национальный почтовый оператор " Укрпочта" будет доставлять пенсии в январе и феврале 2021 года по тарифам 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ZIK . Как отмечается, ... подробнее →
В «ЛНР» обвинили сотрудников ОБСЕ в контрабанде автомобилей25.12.2020 15:00
В «ЛНР» заявляют, что пятеро сотрудников луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ незаконно ввезли в «республику» из ЕС транзитом через Украину 16 ... подробнее →
Соцсети сообщают о коллапсе на КПП «Успенка»25.12.2020 12:45
На подконтрольном НВФ «ДНР» пункте пропуска «Успенка» по направлению в РФ собираются огромные очереди, так называемые «таможенники республики» пропускают всего ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 декабря25.12.2020 11:00
Вчера 24 декабря в Украине выявили 11 035 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 11 490). Данные предоставил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Больше всего ... подробнее →
На Донбассе террористы ранили двух украинских воинов25.12.2020 10:00
За минувшие сутки, 24 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил со стороны террористов было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня вблизи трех населенных пунктов. Об этом ... подробнее →
Минздрав утвердил пять этапов вакцинации от COVID-1925.12.2020 09:00
Минздрав разработал и утвердил дорожную карту массовой вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ, передает Корреспондент.net . Как отмечается, кампания иммунизации будет ... подробнее →
- В «ЛНР» обвинили сотрудников ОБСЕ в контрабанде автомобилей15:00
- Соцсети сообщают о коллапсе на КПП «Успенка»12:45
- На Донбассе террористы ранили двух украинских воинов10:00
- «Штаб ДНР» сообщил об очередном открытии КПВВ «Еленовка» 25 декабря18:00
- Кабмин упростил механизм предоставления жилья переселенцам16:00
- В "ЛНР" отменили комендантский час на новогодние праздники14:00
- В новом году жителей "ДНР" ожидает два повышения пенсий17:00
- В "МВД ДНР" предупредили владельцев украинских паспортов14:00
- В "ЛНР" ограничили цену на куриные яйца10:00
- На "границе" между "ДНР" и "ЛНР" задержали грузовик со сладостями17:00
- "Укрпочта" отложила повышение тарифов на доставку пенсий до марта17:00
- В «ЛНР» обвинили сотрудников ОБСЕ в контрабанде автомобилей15:00
- Соцсети сообщают о коллапсе на КПП «Успенка»12:45
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 декабря11:00
- На Донбассе террористы ранили двух украинских воинов10:00
- Минздрав утвердил пять этапов вакцинации от COVID-1909:00
- «Штаб ДНР» сообщил об очередном открытии КПВВ «Еленовка» 25 декабря18:00
- Кабмин упростил механизм предоставления жилья переселенцам16:00
- В "ЛНР" отменили комендантский час на новогодние праздники14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 декабря12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- В "МВД ДНР" предупредили владельцев украинских паспортов
- В Донецке арестовали одного из "основателей ДНР"
- В новом году жителей "ДНР" ожидает два повышения пенсий
- На "границе" между "ДНР" и "ЛНР" задержали грузовик со сладостями
- Соцсети сообщают о коллапсе на КПП «Успенка»
- В "ЛНР" ограничили цену на куриные яйца
- Кабмин упростил механизм предоставления жилья переселенцам
- 171 человек проследовал через гумкоридор на линии разграничения под Донецком 21 декабря
- Бастующим шахтерам перечислили половину задолженности по зарплате
- В Кривом Роге решили сделать бесплатным проезд в общественном транспорте